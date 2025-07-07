Карлос Алькарас прокомментировал победу над андреем рублевым в четвертом раунде Wimbledon и высказался об адаптации к травяному покрытию. Слова испанца приводит btu.org.ua:

Этот год для меня несколько иной. В этом году на Wimbledon теннис другой, потому что, на мой взгляд, ощущения другие. Для меня он чуть медленнее, мячи чуть медленнее. Но сегодня я сыграл лучший матч на турнире. Чувствую себя прекрасно. Конечно, на Roland Garros всё было совсем иначе, потому что перед ним я играл больше матчей на грунте. Так что сейчас я просто пытаюсь сохранить это чувство. Чувство, что я действительно горжусь и счастлив за то, что сделал для себя, что был намного лучше, чем в предыдущих матчах. Надеюсь, что так будет и дальше, и я буду чувствовать себя еще комфортнее. В этом году я начал скользить на траве раньше, чем в прошлом году. В 2023 году это было в финале, в прошлом году — в матче против Тиафо, а в этом году — уже на турнире в Лондоне. Для меня очень важно скользить на траве, потому что это дает мне большую уверенность в движениях и уверенность в игре. Я немного боялся делать это в первых матчах, в первые часы на траве. Но потом, когда я начал, когда впервые скользнул, все эти мысли исчезли, и я почувствовал себя очень комфортно.