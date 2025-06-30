Денис Седашов

Греческий теннисист Стефанос Циципас (26 ATP) досрочно завершил выступление на Wimbledon-2025, снявшись с матча первого круга против французa Валентена Роэ (113 ATP) из-за проблем со спиной.

Циципас уступил в двух сетах — 3:6, 2:6 и далее решил не продолжать игру.

Матч длился 1 час 18 минут. За это время грек не реализовал ни одного из трех брейк-поинтов, допустил семь двойных ошибок и выполнил семь эйсов. В свою очередь, Роэ оформил три брейка из четырех возможных, сделал восемь эйсов и только раз ошибся на подаче.

Во втором раунде Wimbledon Валентен Роэ сыграет против своего соотечественника Адриана Маннарино, который в первом круге обыграл Кристофера О’Коннелла.

Технологии вместо людей. Wimbledon-2025 – без линейных судей.