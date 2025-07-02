Циципас и Бадоса больше не вместе? Пара отписалась друг от друга в соцсетях
Испанка и грек, которые долгое время были одной из самых известных теннисных пар, снова прекратили отношения
около 2 часов назад
Испанская теннисистка Паула Бадоса (9 WTA) и греческий теннисист Стефанос Циципас (26 ATP), похоже, окончательно прекратили отношения — спортсмены отписались друг от друга в социальных сетях. Об этом сообщает Tennis365.
Циципас также удалил со своего аккаунта все совместные фотографии с Бадосой. На странице Паулы осталось всего несколько публикаций с греческим теннисистом.
Напомним, что пара впервые объявила о своих отношениях в мае 2023 года. Через год, в мае 2024-го, стало известно об их разрыве. Однако вскоре после этого спортсменов вновь заметили вместе, и они возобновили отношения.
Оба неудачно стартовали на Wimbledon-2025 — и Бадоса, и Циципас проиграли свои матчи первого круга в одиночном разряде.
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