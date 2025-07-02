Денис Седашов

Испанская теннисистка Паула Бадоса (9 WTA) и греческий теннисист Стефанос Циципас (26 ATP), похоже, окончательно прекратили отношения — спортсмены отписались друг от друга в социальных сетях. Об этом сообщает Tennis365.

Циципас также удалил со своего аккаунта все совместные фотографии с Бадосой. На странице Паулы осталось всего несколько публикаций с греческим теннисистом.

Напомним, что пара впервые объявила о своих отношениях в мае 2023 года. Через год, в мае 2024-го, стало известно об их разрыве. Однако вскоре после этого спортсменов вновь заметили вместе, и они возобновили отношения.

Оба неудачно стартовали на Wimbledon-2025 — и Бадоса, и Циципас проиграли свои матчи первого круга в одиночном разряде.

Тишина, кофе и Монмартр: Циципас выпустил миниальбом.