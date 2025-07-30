Владимир Кириченко

Звездный болгарский теннисист Григор Димитров(№20 ATP) впервые за 14 лет пропустит турнир Grand Slam. Об этом сообщает TennisKafe со ссылкой на слова менеджера болгарина.

34-летний Григор не сможет сыграть на US Open из-за частичного разрыва большой грудной мышцы, который он получил в матче 1/8 финала Wimbledon против Янника Синнера (№1 ATP).

Таким образом, прервется его серия из 58 турниров Grand Slam подряд, которая длится с Australian Open-2011 – это самая длинная серия среди активных теннисистов и пятая в истории.

Лучшие результаты Григора на мейджорах – это полуфиналы Australian Open (2017), Wimbledon (2014), US Open (2019) и четвертьфинал Roland Garros (2024).

В настоящее время команда теннисиста надеется, что он сможет вернуться на корт или в конце сентября, или в начале октября, в зависимости от темпов восстановления.

Напомним, US Open пройдет с 24 августа по 7 сентября в Нью-Йорке.

В прошлом году Григор дошел до четвертьфинала американского мейджора, где проиграл американцу Фрэнсису Тиафу.

Напомним, Синнер – в топ-4 игроков в истории по продолжительности дебютной серии на вершине рейтинга.