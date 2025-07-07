Денис Седашов

21-я ракетка мира Григор Димитров (Болгария) снялся с матча 1/8 финала Wimbledon-2025 против первой ракетки мира Янника Синнера (Италия) – 6:3, 7:5, 2:2.

Во время подачи в третьем сете Димитров получил травму — после эйса он почувствовал боль под рукой.

Jannik Sinner was there for his opponent in a cruel moment on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/HGIs5yOaD5 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

После короткого перерыва теннисист решил не продолжать игру и официально снялся с поединка.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

Синнер вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с 10-й ракеткой мира Беном Шелтоном (США).

Определились все пары женских четвертьфиналов Wimbledon-2025.