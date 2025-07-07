Синнер прошёл в 1/4 финала Уимблдона после досрочного завершения игры Димитрова
Болгарин снялся с матча из-за травмы
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
21-я ракетка мира Григор Димитров (Болгария) снялся с матча 1/8 финала Wimbledon-2025 против первой ракетки мира Янника Синнера (Италия) – 6:3, 7:5, 2:2.
Во время подачи в третьем сете Димитров получил травму — после эйса он почувствовал боль под рукой.
После короткого перерыва теннисист решил не продолжать игру и официально снялся с поединка.
Синнер вышел в четвертьфинал турнира, где встретится с 10-й ракеткой мира Беном Шелтоном (США).
Определились все пары женских четвертьфиналов Wimbledon-2025.