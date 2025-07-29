Владимир Кириченко

Четырехкратный чемпион турниров Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер начал 60-ю неделю подряд на вершине рейтинга ATP с дебютного появления на ней.

Это четвертый результат в истории мужского тенниса. Более продолжительные серии были только у таких игроков, как Роджер Федерер, Джимми Коннорс и Ллейтон Хьюитт.

Рекордсмены ATP-тура по серии дебютного пребывания в роли первой ракетки мира:

1. Роджер Федерер (Швейцария) – 237 недель (начало серии – февраль 2004 года)

2. Джимми Коннорс (США) – 160 (июль 1974 года)

3. Ллейтон Хьюитт (Австралия) – 75 (ноябрь 2001 года)

4. Янник Синнер (Италия) – 60 недель (июнь 2024 года)

5. Новак Джокович (Сербия) – 52 (июль 2011 года)

Напомним, Алекс Де Минаур – триумфатор турнира ATP 500 в Вашингтоне.