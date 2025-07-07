Джокович о победе над Алексом де Минауром: «Матч оказался непростым»
Серб отметил, что первый сет дался сложно
около 1 часа назад
Сербский теннисист Новак Джокович (6 ATP) прокомментировал на корте свою победу в четвертом круге Wimbledon-2025, которая позволила ему выйти в четвертьфинал.
38-летний серб в четырех сетах победил австралийца Алекса де Минаура (11 ATP) со счетом 1:6, 6:4, 6:4, 6:4.
Я больше волновался перед игрой, и это отразилось на моей игре в первом сете. Было много напряженных моментов, матч оказался непростым. Иногда я думал, как было бы хорошо иметь такую же подачу с выходом к сетке, как у джентльмена, что сидит вон там (показал на Роджера Федерера). Это могло бы помочь. Но на самом деле мне не на что жаловаться.
Алькарас – о победе над россиянином на Wimbledon: «Лучший матч на турнире».
Поделиться