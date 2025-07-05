Джокович вышел в 1/8 финала Wimbledon-2025
Титулованный серб одержал победу в трех сетах
43 минуты назад
Фото: Getty Images
Сербский теннисист Новак Джокович (6 ATP) в матче третьего круга Wimbledon-2025 одолел своего соотечественника Миомира Кецмановича (49 ATP) – 6:3, 6:0, 6:4.
Поединок длился 1 час 46 минут. Джокович реализовал 6 брейк-поинтов из 10, выполнил 16 эйсов и допустил только одну двойную ошибку. Кецманович ответил одним брейком, тремя эйсами и также одной двойной ошибкой.
В следующем раунде 38-летний серб встретится с австралийцем Алексом де Минором (16 ATP).
Янник Синнер без проблем вышел в 1/8 финала Wimbledon-2025.
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