Янник Синнер без проблем вышел в 1/8 финала Wimbledon-2025.
Итальянец продолжает выступление на турнире без потери ни одного сета
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Янник Синнер уверенно вышел в 1/8 финала Уимблдона-2025.
В матче третьего круга итальянец без шансов обыграл испанца Педро Мартинеса-Портеро (ATP 52) – 6:1, 6:3, 6:1.
Поединок длился 1 час 55 минут. За это время Синнер сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал 6 из 13 брейкпойнтов. Его соперник не совершил ни одной двойной ошибки, но и не подал ни одного эйса, а также не смог реализовать ни одного из четырех шансов на приёме.
В четвёртом круге Уимблдона Синнер встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) – Себастьян Офнер (Австрия).
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