Денис Седашов

Польский теннисист Хуберт Гуркач (39 ATP) не выступит в мужском одиночном разряде на Уимблдонском турнире 2025 года.

В первом раунде он должен был сыграть против британца Билли Харриса (142 ATP), однако из-за проблем со здоровьем решил сняться с соревнований. Его место в сетке займет «лаки-лузер».

Гуркач опубликовал пост в соцсетях, где объяснил свое решение:

Это непросто. После консультаций с командой я решил не играть на Уимблдоне в этом году. Во время подготовки мой организм отреагировал на раздражение синовиальной оболочки — это часть процесса восстановления после операции. Сейчас мне нужно больше времени на отдых и лечение. Спасибо всем за любовь и поддержку — для меня это очень важно. Я еще вернусь. Хуберт Хуркач

Надаль рассказал, хочет ли он быть тренером.