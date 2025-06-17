Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк и немка Ева Лис завершили выступление в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.

В первом круге украинско-немецкий дуэт со счетом 2:6, 2:6 проиграл первым сеяным итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.

Матч длился 58 минут. За это время Марта и Ева 1 раз подали на вылет, допустили 3 двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта.

Для теннисисток это был первый совместный матч в карьере.

Паолини и Эррани в следующем матче сыграют против американок Эшлин Крюгер и Джессики Пегулы.

Напомним, что Костюк проиграла на старте турнира в Лондоне американке Эмме Наварро.