Костюк и Лис проиграли на старте парного турнира в Берлине
Украино-немецкий дуэт не смог одолеть первых сеяных
около 1 часа назад
Марта Костюк / Фото - CNN
Украинская теннисистка Марта Костюк и немка Ева Лис завершили выступление в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине.
В первом круге украинско-немецкий дуэт со счетом 2:6, 2:6 проиграл первым сеяным итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани.
Матч длился 58 минут. За это время Марта и Ева 1 раз подали на вылет, допустили 3 двойные ошибки и не заработали ни одного брейк-пойнта.
Для теннисисток это был первый совместный матч в карьере.
Паолини и Эррани в следующем матче сыграют против американок Эшлин Крюгер и Джессики Пегулы.
Напомним, что Костюк проиграла на старте турнира в Лондоне американке Эмме Наварро.