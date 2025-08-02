Костюк назвала главную цель в карьере – не Большой шлем или статус первой ракетки мира
Марта ставит глобальную цель
около 1 часа назад
Вторая ракетка Украины Марта Костюк призналась в интервью nv.ua, чего хочет достичь в своей карьере:
Конечно, я очень хочу выиграть Большой шлем, я хочу стать первой ракеткой мира. Но когда ты выигрываешь Большой шлем и когда ты становишься первой ракеткой мира, в тот же день твоя карьера не заканчивается, то есть ты продолжаешь дальше играть. Поэтому к концу моей карьеры у меня цель не выиграть Большой шлем и стать первой ракеткой мира. Я назову другую цель: я хочу, чтобы моя карьера смогла помочь другим людям. Мне интересно, чтобы я могла как-то глобально повлиять на спорт в Украине, в мире. Потому что я спортсменка, и я знаю, что это — стать профессиональным спортсменом в нашей стране, потому что я в нашей стране выросла.
Напомним, что Костюк прошла в четвертый круг турнира в Монреале.
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