Владимир Кириченко

Украинская теннисистка Марта Костюк (№28 WTA) победила Маркету Вондроушову (№68 WTA) во втором раунде турнира WTA 1000 в Монреале.

Благодаря этой победе Марта прервала свою проигрышную серию, которая длилась почти 80 дней и состояла из 6 матчей, в которых она выиграла лишь 1 сет.

Это была самая длинная серия поражений в карьере 23-летней украинки, которая началась в мае 2025 года, когда Костюк уступила в 1/8 финала на турнире WTA 1000 в Риме нейтральной теннисистке с белорусским паспортом Арине Соболенко – 1:6, 6:7 (6:8).

В 1/16 финала турнира в Монреале украинка сыграет против Дарьи Касаткиной.

Марта пропускала первый раунд тысячника в Монреале.

Напомним, Даяна Ястремская вышла в третий раунд турнира в Канаде.