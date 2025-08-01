Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Монреале. Слова украинской теннисистки приводит btu.org.ua:

Похоже, это была эмоциональная победа? Да (улыбается). Как вы могли видеть, это был очень тяжелый матч. Я так много раз играла против Даши и каждый раз это действительно битва. Спасибо зрителям, поддержка была невероятной сегодня, спасибо!

Что касается того розыгрыша, когда я упала и поднялась, я уже проигрывала на тот момент 0-1. И я неправильно ударила по мячу. И я подумала, мол, хорошо, теперь будет 0-2. Но тут и она неправильно ударила. Так что я подумала, что у меня все еще есть шанс. Я стараюсь никогда не сдаваться. Тот розыгрыш был словно отражением этого.