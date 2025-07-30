Вторая ракетка Украины Марта Костюк прокомментировала победу над Маркетою Вондроушовой во втором круге турнира в Монреале:

Прежде всего, хочу сказать большое спасибо за поддержку. Я вижу так много украинских флагов здесь, это невероятно. Слава Украине!

Маркета – потрясающая теннисистка, чемпионка Шлема. Всегда очень трудно играть против нее. В прошлом году у нас был отличный матч в Штутгарте, и я ожидала этот поединок. Но последние три месяца для меня были непростыми. Поэтому эта победа в первом матче здесь действительно много значит для меня. И спасибо моей тренерше, которая уверяла меня, что я точно выиграю еще хотя бы один матч до конца года. Ну вот, уже июль, и я уже сделала это (смеется).

Сегодня я была приятно удивлена тем, сколько людей поддерживало меня, это действительно очень приятно. Мой дядя долго жил в Монреале и является гражданином Канады. Поэтому приезжать сюда для меня особенно приятно. Люди здесь очень добры, атмосфера чудесная. И мне нравится, что здесь говорят и по-французски, и по-английски – там, где я живу, английским почти никто не пользуется, поэтому это облегчает общение. С нетерпением жду следующего раунда.

Напомним, что следующей соперницей Костюк станет представительница Австралии Дарья Касаткина.