Костюк победила чемпионку Уимблдона-2023 и вышла в третий раунд турнира в Монреале
Украинка в трех сетах обыграла Маркету Вондроушову
около 10 часов назад
Фото: Getty Images
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 28) с победы начала свой путь на хардовом турнире серии WTA 1000 в Монреале (Канада).
В матче второго раунда украинка одолела победительницу Wimbledon-2023 чешку Маркету Вондроушову (WTA 63). Поединок длился три сета и завершился со счетом – 2:6, 6:3, 6:2.
В третьем раунде турнира в Монреале Марта Костюк сыграет против дарьи касаткиной (Австралия).
Отметим, что Марта прервала серию из шести подряд поражений.
Ястремская с камбеком победила на старте престижного турнира в Канаде.