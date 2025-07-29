Олег Шумейко

Даяна Ястремская (WTA, 35) в первом круге турнира серии WTA1000 в канадском Монреале победила Камилу Осорио Серрано (WTA, 57) 3:6, 7:6 (5), 6:2.

За почти 2 с половиной часа на корте украинка трижды подала навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из одиннадцати и 6 раз ошиблась при подаче. Колумбийка сделала 1 эйс, 6 брейков и 9 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Даяна взяла реванш за поражение на Олимпиаде-2024.

Следующей соперницей Ястремской станет одиннадцатая ракетка мира Эмма Наварро.

Напомним, что Юлия Стародубцева победила в начале турнира в Монреале.