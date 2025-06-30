Крейчикова раскритиковала изменения на Wimbledon: «Мне больше по душе традиции»
Теннисистка считает, что турнир теряет свой уникальный шарм
около 1 часа назад
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (16 WTA), действующая чемпионка Wimbledon в женском одиночном разряде, выразила недовольство нововведениями турнира. Слова приводит The Mirror.
Барбора призналась, что ей больше по душе классический формат соревнований с линейными судьями, а не внедрённая в этом году электронная система.
Честно говоря, мне нравится традиционный стиль. Я привыкла к тому, как было раньше, и мне это ближе. А с новой системой — все стало как-то… просто иначе.
Технологии вместо людей. Wimbledon-2025 – без линейных судей.