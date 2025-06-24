Денис Седашов

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с австралийкой Эллен Перес продолжает удачное выступление на травяном турнире серии WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге.

В матче 1/4 финала Киченок и Перес за 1 час 35 минут обыграли пару Чан Хао-Чин (Китайский Тайбэй) / Клара Таусон (Дания) в двух сетах – 4:6, 6:4, 10-7

Во время встречи украинско-австралийский дуэт сделал два брейка, но и дважды уступил геймами на своей подаче.

Соперницы Киченок и Перес в полуфинале определятся в поединке между дуэтами Ульрике Эйкери / Макото Ниномия (Норвегия / Япония) и Тимеа Бабош / Луиза Стефани (Венгрия / Бразилия).

Киченок и Мелихар вышли в четвертьфинал парного турнира в Бад-Хомбурге.