Олег Шумейко

Людмила Кіченок и Эллен Перес в первом круге турнира серии WTA500 в Германии победили Изабель Хаверлаг и Ингрид Мартис 7:6 (3), 5:7, 10-8.

За 1 час 41 минуту на корте украино-австралийский тандем 1 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-поинт из пяти и 6 раз ошибся при подаче. Бразильско-нидерландская пара сделала 5 эйсов, 2 брейка и 5 «двойных».

Напомним, что Элина Свитолина победила на старте соревнований в одиночном разряде.