Людмила Киченок вышла в четвертьфинал турнира в Германии
Украинка в паре с Перес победила в первом круге соревнований
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Людмила Кіченок и Эллен Перес в первом круге турнира серии WTA500 в Германии победили Изабель Хаверлаг и Ингрид Мартис 7:6 (3), 5:7, 10-8.
За 1 час 41 минуту на корте украино-австралийский тандем 1 раз подал навылет, реализовал 1 брейк-поинт из пяти и 6 раз ошибся при подаче. Бразильско-нидерландская пара сделала 5 эйсов, 2 брейка и 5 «двойных».
Напомним, что Элина Свитолина победила на старте соревнований в одиночном разряде.
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