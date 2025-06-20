Олег Шумейко

Людмила Киченок и Эрин Раутлифф уступили Терезе Михалковой и Оливии Николлз в четвертьфинале турнира серии WTA500 в немецком Берлине 4:6, 0:6.

За час на корте украино-новозеландский тандем 1 раз подал навылет и сделал 4 ошибки на подаче. Британско-словацкая пара сделала 2 эйса и 4 брейка.

Напомним, что Даяна Ястремская сыграет в четвертьфинале турнира в Великобритании.