Людмила Киченок вышла в четвертьфинал парного турнира в Берлине.
Украинка в дуэте с Рутлиф продолжают борьбу за титул
около 4 часов назад
Людмила Киченок / Фото - WTA
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с новозеландкой Эрин Рутлифф с победы стартовали на парном турнире WTA 500 в Берлине (Германия).
В 1/8 финала Людмила и Эрин со счетом 7:6, 6:4 обыграли представительницу Китайского Тайбэя Хаоцзин Чжан и австралийку Эллен Перес.
Матч длился 1 час 34 минуты. За это время Киченок и Рутлифф 2 раза подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 3/4 брейк-пойнты.
Следующими соперницами теннисисток будут Тереза Михаликова и Оливия Николлс.
Ранее стало известно, что украинка Ангелина Калинина не выступит на Wimbledon-2025.
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