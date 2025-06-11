Олег Шумейко

Людмила Кіченок и Эрин Раутлифф в четвертьфинале турнира серии WTA500 в Лондоне обыграли Кэти Бултер и Эмму Радукану 6:2, 7:5.

За полтора часа на корте украино-новозеландский тандем трижды подал навылет, реализовал 4 брейк-поинта из девяти и трижды ошибся при подаче. Британки сделали 2 эйса, 1 брейк и 3 «двойные».

Следующими соперницами Киченок и Раутлифф будут определены в противостоянии Эйжа Мухаммад и Деми Схурс – Кристина Букса и Беатрис Хадда Мая / Юлия Путинцева и Елена Рыбакина.

Определился соперник сборной Украины в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг-2025.