Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча четвертьфинала турнира в Монреале с Мартой Костюк. Слова представительницы Казахстана приводит btu.org.ua:

Мы уже несколько раз встречались. Покрытие каждый раз было разным, но матчи с ней всегда получаются тяжелыми. Да, они точно не бывают спокойными, поскольку на корте всегда много эмоций.

Я постараюсь сосредоточиться на своей игре. Знаю, что Марта – настоящий боец и очень вынослива. Поэтому просто постараюсь показать все, на что способна, и, надеюсь, смогу победить.