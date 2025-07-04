Денис Седашов

Бельгийская теннисистка Элизе Мертенс (23 WTA) поделилась впечатлениями после победы над украинкой Элиной Свитолиной (13 WTA) в третьем круге Wimbledon-2025. Слова приводит BTU.

Спортсменка призналась, что матч был сложным.

Однозначно, это была напряженная игра. В конце я очень нервничала. Честно, даже не помнила счет на тай-брейке — казалось, что проигрываю 0:4 или 1:4. Но я продолжала бороться до последнего. Неделю назад я проиграла Элине, она отличная теннисистка, так что я счастлива, что смогла взять реванш в двух сетах. Елизе Мертенс

Мертенс также прокомментировала, что стало ключевым различием между этой встречей и предыдущим поражением от Свитолиной:

Это Уимблдон — особенное место, здесь надо выкладываться на полную. Я благодарна за поддержку, атмосфера была фантастической. Я старалась насладиться игрой, даже на тай-брейке.

Говоря о следующем поединке против Арины Соболенко или Эммы Радукану, бельгийка отметила, что ожидает сложного испытания:

Посмотрим, что будет дальше. Обе соперницы — очень сильные. А сейчас я хочу просто насладиться этой победой и восстановить силы, ведь завтра еще играю парный матч. Элиза Мертенс

Свитолина проиграла Мертенс и завершила борьбу на Wimbledon-2025.