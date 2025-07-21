Олег Гончар

Олимпийская чемпионка-2024 в одиночном разряде и шестая ракетка мира, 22-летняя китаянка Чжен Циньвэнь, не выступит на US Open-2025. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В настоящее время известно, что теннисистка получила травму.

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19 июля Циньвэнь сообщила, что перенесла операцию на правом локте. Очевидно, теннисистка не успеет восстановиться до начала турнира, который пройдет с 24 августа по 6 сентября.

Ранее стало известно, что Чжэн Циньвэнь вместе с британцем Джеком Дрейпером снялись с микста US Open-2025, запланированного за неделю до старта основной сетки.

Напомним, ранее Марта Костюк призналась, что сильно заболела на Wimbledon.

Легендарная Бушар заявила, что завершит карьеру после турнира WTA 1000 в Монреале.