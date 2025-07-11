Определились финалисты мужского Wimbledon-2025
В решающем матче встретятся Синнер и Алькарас
около 2 часов назад
Определились финалисты мужского розыгрыша Wimbledon-2025.
За титул будут бороться первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.
Синнер впервые в карьере сыграет в финале Wimbledon. Его соперник – действующий чемпион турнира Алькарас, поборется за трофей в третий раз подряд.
Матч состоится в воскресенье, 13 июля.
Синнер победил Джоковича в полуфинале Wimbledon-2025.