Денис Седашов

Определились финалисты мужского розыгрыша Wimbledon-2025.

За титул будут бороться первая ракетка мира Янник Синнер из Италии и вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Синнер впервые в карьере сыграет в финале Wimbledon. Его соперник – действующий чемпион турнира Алькарас, поборется за трофей в третий раз подряд.

Матч состоится в воскресенье, 13 июля.

Синнер победил Джоковича в полуфинале Wimbledon-2025.