Денис Седашов

Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии уверенно вышел в финал Уимблдона-2025, победив серба Новака Джоковича (6 ATP) в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:4.

It's a maiden #Wimbledon final for Jannik Sinner



The Italian defeats Novak Djokovic with a dazzling 6-3, 6-3, 6-4 victory to line up a Sunday afternoon meeting with Carlos Alcaraz



Just world No.1 doing world No.1 things pic.twitter.com/jObVzUdMqA — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2025

Матч длился 1 час 55 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил только две двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Джокович ответил также 12 эйсами, не допустил ни одной двойной, но использовал только один из двух шансов на брейк.

В решающем матче за титул Уимблдона-2025 Янник Синнер встретится со второй ракеткой мира — испанцем Карлосом Алькарасом. Финал состоится в воскресенье, 13 июля.

Алькарас обыграл Фрица и в третий раз подряд сыграет в финале Уимблдона.