Синнер победил Джоковича в полуфинале Wimbledon-2025
Итальянец в решающей игре встретится с Карлосом Алькарасом
35 минут назад
Фото: Getty Images
Первая ракетка мира Янник Синнер из Италии уверенно вышел в финал Уимблдона-2025, победив серба Новака Джоковича (6 ATP) в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:4.
Матч длился 1 час 55 минут. За это время Синнер выполнил 12 эйсов, допустил только две двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. Джокович ответил также 12 эйсами, не допустил ни одной двойной, но использовал только один из двух шансов на брейк.
В решающем матче за титул Уимблдона-2025 Янник Синнер встретится со второй ракеткой мира — испанцем Карлосом Алькарасом. Финал состоится в воскресенье, 13 июля.
Алькарас обыграл Фрица и в третий раз подряд сыграет в финале Уимблдона.