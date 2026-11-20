Определились полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2026
Матчи состоятся в субботу, 21 ноября
Фото: ATP
На Итоговом турнире ATP 2026 года завершился групповой этап и сформировались пары полуфиналистов.
ATP Finals. Полуфиналы
Александр Зверев (Германия) — Даниил Медведев
Карлос Алькарас (Испания) — Бен Шелтон (США)
Обе полуфинальные встречи состоятся в субботу, 21 ноября. Финальный матч за титул запланирован на воскресенье, 22 ноября.
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