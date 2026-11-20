3,79 миллиарда долларов за один день. GTA VI установила абсолютный рекорд индустрии развлечений
Компания опубликовала данные о прибылях за первый день
Материнская компания студии Rockstar Games, издательство Take-Two Interactive, официально сообщила, что в первый день после релиза видеоигра Grand Theft Auto 6 заработала 3,79 миллиарда долларов.
Этот показатель стал новым абсолютным рекордом в сфере развлечений любого формата — запуск GTA 6 признан самым успешным в истории.
Еще до официального выхода игры по предварительным заказам было реализовано 32,5 миллиона ее копий.
Релиз GTA 6 состоялся 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
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