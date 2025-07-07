Денис Седашов

Четвертая ракетка мира Ига Швёнтек (Польша) продолжает борьбу за титул на Wimbledon-2025. В матче 1/8 финала она без особых проблем одолела Клару Таусон из Дании (WTA 22) — 6:4, 6:1.

Поединок длился 1 час 8 минут. Швёнтек сделала 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У Таусон — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейка из 2 возможных.

В четвертьфинале полька сыграет с людмилой самсоновой (Россия), которая также уверенно прошла своё четвёртое круг. Для Швёнтек это второй выход в 1/4 финала Wimbledon в карьере.

Бенчич выбила россиянку Александрову с Wimbledon в 1/8 финала.