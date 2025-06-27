Денис Седашов

Польская теннисистка Ига Швёнтек (8 WTA) рассказала в интервью, что помогает ей настроиться перед матчами на турнирах. Как призналась спортсменка, уже более двух лет она слушает один и тот же плейлист, где преобладает рок-музыка.

Мой плейлист не менялся уже два года — звучит скучно, но это правда. Чаще всего я слушаю рок. В повседневной жизни это не мой основной стиль, но перед матчами мне нужно что-то такое, что буквально заряжает ноги энергией и помогает сосредоточиться. Ига Швёнтек

Она добавила, что пыталась найти что-то спокойнее, чтобы не перегружать голову, но в итоге возвращается к проверенным трекам:

Я получаю столько энергии от этой музыки, что решила ничего не менять. Ига Швёнтек

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