Подруга Соболенко проиграла Бултер на старте Wimbledon-2025
Звездная испанка осталась за бортом травяного Шлема
38 минут назад
Девятая ракетка мира, испанская теннисистка Паула Бадоса, не смогла выйти во второй раунд Wimbledon-2025.
В первом круге она проиграла британской теннисистке Кэти Бултер (WTA 43) со счетом 2:6, 6:3, 4:6.
Встреча длилась 1 час 54 минуты. За это время Бадоса пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бултер шесть эйсов, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.
Далее Бултер встретится с аргентинкой Соланой Сьеррой.
Матчи женского одиночного разряда на Wimbledon-2025 проходят с 30 июня по 12 июля.
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