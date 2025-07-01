Расписание матчей украинок на Wimbledon 1 июля: Ястремская сыграет с Гауфф
Костюк и Стародубцевая сегодня стартуют на мейджоре
около 1 часа назад
Представляем вашему вниманию расписание матчей украинских теннисисток во второй день Wimbledon-2025, 1 июля.
Свои стартовые матчи проведут Марта Костюк (№26 WTA), Юлия Стародубцева (№68 WTA) и Даяна Ястремская (№42 WTA).
Wimbledon. Лондон, Великобритания. Призовой фонд: £53,500,000. Одиночный разряд. Первый раунд
Марта Костюк (Украина) – Вероника Эрьявец (Словения)
Первый запуск на корте №11, начало – не раньше 13.00
Юлия Стародубцева (Украина) – Франческа Джонс (Великобритания)
Третий запуск на корте №17, начало – не раньше 16.30
Даяна Ястремская (Украина) – Кори Гауфф (США)
Третий запуск на центральном корте, начало – не раньше 19.00
Напомним, украинка Элина Свитолина вчера вышла во второй раунд британского мейджора.