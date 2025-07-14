Денис Седашов

Испанскому теннисисту Карлосу Алькарасу, который недавно уступил Яннику Синнеру в финале Wimbledon-2025, советуют сделать паузу перед следующими соревнованиями.

В частности, экс-вторая ракетка мира Алекс Корретха в эфире испанской программы Carrusel Canalla считает, что его соотечественник заслуживает отдыха после насыщенного сезона.

Несмотря на это, по данным сайта ATP Tour, Алькарас планирует выступить на Открытом чемпионате Канады в Торонто уже через две недели. Там победитель получит $1,05 млн призовых.

Я с уважением отношусь к канадскому турниру, но надеюсь, что Карлос туда не поедет. Ему нужно восстановиться после всех этих усилий. Алекс Корретха

Синнер взял реванш за Roland Garros и победил Алькараса в финале Wimbledon.