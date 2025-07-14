Сіннер увеличил отрыв от Алькараса в рейтинге ATP, Сачко потерял позиции
Джокович – вне топ-5
около 1 часа назад
ATP на своём официальном сайте опубликовал обновленный рейтинг организации.
Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины, опустившись на 223-е место.
Итальянский теннисист Янник Синнер продолжает возглавлять мировой рейтинг после победы на Wimbledon-2025.
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас потерял 700 очков из-за того, что не смог защитить титул Wimbledon.
Рейтинг ATP по состоянию на 14 июля:
1. Янник Синнер (Италия) – 12030
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8600
3. Александр Зверев (Германия) – 6310
4. Тейлор Фритц (США) – 5035
5. Джек Дрейпер (Великобритания) – 4650
6. Новак Джокович (Сербия) – 4130
7. Лоренцо Музетти (Италия) – 3350
8. Хольгер Руне (Дания) – 3340
9. Бен Шелтон (США) – 3330
10. Андрей Рублёв – 3110
...
213. Виталий Сачко (Украина) – 259
335. Олег Приходько (Украина) – 148
346. Александр Овчаренко (Украина) – 142
425. Вадим Урсу (Украина) – 107
445. Алексей Крутых (Украина) – 99
474. Эрик Ваншельбойм (Украина) – 88
484. Юрий Джавакян (Украина) – 84
Стало известно, какую сумму получил Синнер за победу на Wimbledon-2025.