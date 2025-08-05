Владимир Кириченко

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№12 WTA) для пресс-службы WTA поделилась эмоциями после победы в четвертьфинале на турнире WTA 1000 в Монреале над украинкой Мартой Костюк (№28 WTA).

Елена, поздравляем с победой. Знаю, это должно быть с горьким привкусом из-за обстоятельств, правда?

«Да, я думаю, никто не хочет завершать матч таким образом, и я просто желаю ей скорейшего выздоровления. Впереди ещё большие турниры, надеюсь, она сможет к ним подготовиться. А я просто с нетерпением жду следующего матча».

Она получила травму, но, кажется, все были уверены, что сегодня вас никто не сможет остановить. Вы были полностью сосредоточены. Так?

«Да, я старалась показать свой максимум. Немного боролась с первой подачей. В последние несколько дней было довольно ветрено, так что я немного потеряла ритм, но надеюсь, что смогу улучшить это к следующему матчу. В целом чувствовала себя довольно хорошо на корте. Спасибо всем, кто пришел и поддерживал нас».

Напомним, что Марта снялась с матча при счёте 1:6, 1:2. Костюк имела проблемы с запястьем правой руки и брала медицинский тайм-аут.