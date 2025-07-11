Швентек – единственная действующая теннисистка, которая выходила в финалы турниров Большого шлема на всех покрытиях
Ига имеет все шансы покорить Wimbledon
36 минут назад
Четвертая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала единственной действующей теннисисткой, которая выходила в финалы турниров Большого шлема в женском одиночном разряде на всех покрытиях. Об этом сообщает статистический портал Opta.
Вчера, 10 июля, Швёнтек одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич со счётом 6:2, 6:0 в полуфинале Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде. Это первый финал Швёнтек на травяном мэйджоре, ранее она побеждала на хардовом US Open и грунтовом Roland Garros.
В финале Wimbledon-2025 Ига сыграет против американки Аманды Анисимовой.
Матчи женского одиночного разряда на Wimbledon-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова.
Напомним, Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству полуфиналов на Wimbledon.
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