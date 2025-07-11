Владимир Кириченко

Четвертая ракетка мира полька Ига Швёнтек стала единственной действующей теннисисткой, которая выходила в финалы турниров Большого шлема в женском одиночном разряде на всех покрытиях. Об этом сообщает статистический портал Opta.

Вчера, 10 июля, Швёнтек одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич со счётом 6:2, 6:0 в полуфинале Wimbledon-2025 в женском одиночном разряде. Это первый финал Швёнтек на травяном мэйджоре, ранее она побеждала на хардовом US Open и грунтовом Roland Garros.

2 - Only Billie Jean King (vs Rosie Casals in 1969) and Venus Williams (vs Dinara Safina in 2009) - one each - have dropped less games than Iga Swiatek (two) in a semi-final at the Championships in the Open Era. Incredible.#Wimbledon | @Wimbledon @WTA — OptaAce (@OptaAce) July 10, 2025

В финале Wimbledon-2025 Ига сыграет против американки Аманды Анисимовой.

Матчи женского одиночного разряда на Wimbledon-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова.

Напомним, Новак Джокович побил рекорд Роджера Федерера по количеству полуфиналов на Wimbledon.