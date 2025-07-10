Первая ракетка мира и трижды победитель турниров Grand Slam Янник Синнер на пресс-конференции прокомментировал свой выход в полуфинал Wimbledon-2025, подчеркнув прогресс в игре на траве.

Моя цель — выигрывать там, где раньше не завоевывал титулы, и на тех покрытиях, где еще не добился успеха. Я работаю над пониманием своей игры на разных поверхностях — грунт, трава. Если взглянуть на мой сезон на грунте прошлого года и нынешний — я действительно сделал шаг вперед. Надеюсь, аналогичный прогресс произойдет на траве — хочу верить, что стал сильнее на этом покрытии.

Я ставлю перед собой цель регулярно доходить до полуфиналов турниров Grand Slam. Это невероятные возможности и моменты. Я рад быть здесь снова, и посмотрим, на что я способен. Я еще не выигрывал Wimbledon, так что желание побеждать мотивирует меня сильнее. Надеюсь показать хорошую игру в следующем матче.