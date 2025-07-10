Синнер: «Еще не выигрывал Уимблдон — так что мотивация еще больше»
Итальянец подчеркнул, что еще не побеждал на этом турнире
около 1 часа назад
Первая ракетка мира и трижды победитель турниров Grand Slam Янник Синнер на пресс-конференции прокомментировал свой выход в полуфинал Wimbledon-2025, подчеркнув прогресс в игре на траве.
Моя цель — выигрывать там, где раньше не завоевывал титулы, и на тех покрытиях, где еще не добился успеха. Я работаю над пониманием своей игры на разных поверхностях — грунт, трава. Если взглянуть на мой сезон на грунте прошлого года и нынешний — я действительно сделал шаг вперед. Надеюсь, аналогичный прогресс произойдет на траве — хочу верить, что стал сильнее на этом покрытии.
Я ставлю перед собой цель регулярно доходить до полуфиналов турниров Grand Slam. Это невероятные возможности и моменты. Я рад быть здесь снова, и посмотрим, на что я способен. Я еще не выигрывал Wimbledon, так что желание побеждать мотивирует меня сильнее. Надеюсь показать хорошую игру в следующем матче.
Синнер вышел в полуфинал Wimbledon-2025.
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