Денис Седашов

Четвертая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (35 WTA) в полуфинале Wimbledon-2025 – 6:2, 6:0.

Во время матча Свёнтек выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейка из шести возможных. У Бенчич — ни одной подачи навылет, одна двойная и ноль реализованных брейкпоинтов из двух шансов.

Sensational Swiatek strikes on Centre Court



Iga Swiatek produces a remarkable performance against Belinda Bencic to win 6-2, 6-0 and reach her first #Wimbledon final



A defiant semi-final showing from the No.8 seed pic.twitter.com/NGGOI62uIk — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

В финале Ига сыграет против американки Аманды Анисимовой, которая ранее выбила с турнира арину сабаленку.