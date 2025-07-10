Швентек разгромила Бенчич и вышла в финал Уимблдона-2025
Польская теннисистка одержала победу в двух сетах
41 минуту назад
Фото: Getty Images
Четвертая ракетка мира Ига Свёнтек уверенно победила представительницу Швейцарии Белинду Бенчич (35 WTA) в полуфинале Wimbledon-2025 – 6:2, 6:0.
Во время матча Свёнтек выполнила два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейка из шести возможных. У Бенчич — ни одной подачи навылет, одна двойная и ноль реализованных брейкпоинтов из двух шансов.
В финале Ига сыграет против американки Аманды Анисимовой, которая ранее выбила с турнира арину сабаленку.