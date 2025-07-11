Денис Седашов

Четвёртая ракетка мира Ига Швёнтек с осторожностью прокомментировала возможность участия в традиционном танце победителей Wimbledon-2025, который обычно проходит в воскресенье после финала.

Польскую теннисистку спросили, готова ли она к танцу с победителем мужской сетки и есть ли у нее туфли на каблуках. Цитирует Sport.pl.

Не знаю… Я подумаю об этом, если выиграю турнир. Но до этого еще далеко — финал всегда самый сложный матч. Сейчас я просто сосредоточена на том, чтобы показать свой лучший теннис. И все. Ига Швёнтек

Определились финалистки Wimbledon-2025.