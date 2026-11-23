Владимир Кириченко

Итальянский теннисист Янник Синнер (№2 ATP) принял решение сделать операцию, чтобы решить хроническую проблему с правым коленом. Об этом сообщает Ubitennis.

Из-за травмы Янник не выходит на корт уже более четырех месяцев – с момента победы в финале Wimbledon над Александром Зверевым 12 июля.

После длительного курса консервативного лечения, физиотерапии и многочисленных медицинских консультаций, которые не принесли желаемого результата, итальянец выбрал хирургическое вмешательство.

Решение об операции, как отмечает издание, фактически делает невозможным участие Синнера в выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде в конце декабря и на Australian Open в январе. Сроки восстановления будут зависеть от типа вмешательства и дальнейшей реабилитации.

Напоминаем, Карлос Алькарас получил рекордные призовые в истории мужского тура.