Синнер в трех сетах обыграл Джоковича и вышел в финал Roland Garros-2025

В третьей партии итальянец отыграл три сетбола

около 14 часов назад

Янник Синнер / Фото - Yahoo
Янник Синнер / Фото - Yahoo
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Владимир Кириченко

Трехкратный победитель турниров Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал Открытого чемпионата Франции-2025.

В полуфинале он в трех сетах победил 24-кратного чемпиона мейджоров серба Новака Джоковича – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3). В третьем сете Синнер отыграл три сетбола.

Матч длился 3 часа 17 минут. За это время Синнер выполнил 10 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из шести.

За титул чемпиона Roland Garros-2025 Синнер поспорит с четырехкратным победителем Шлемов, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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