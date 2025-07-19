Снигур остановилась в полуфинале турнира в Испании
Украинка проиграла в двух сетах
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 201) завершила выступление на хардовом турнире ITF W75 в Витории (Испания), уступив в полуфинале.
В матче за выход в финал украинка проиграла Линде Климовичовой (WTA 212, Польша) со счетом – 4:6, 6:7 (1:7).
Для Снигур это был третий полуфинал в сезоне-2025.
В финале турнира Климовичова встретится с представительницей Литвы Юстиной Микульските (WTA 214).
Снигур вышла в полуфинал турнира в Испании.
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