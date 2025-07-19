Даяна Ястремская прокомментировала победу над Далмой Галфи в четвертьфинале турнира серии WTA250 в немецком Гамбурге. Украинку цитирует btu.org.ua:

Это был сложный матч. Мало что могу сказать, но это была чудесная битва. На протяжении всего матча она играла на высоком уровне, и я не чувствовала, что очки достаются мне легко, мне нужно было их зарабатывать в борьбе. Я рада быть в полуфинале. Я уже играла здесь на этой стадии и теперь мне хотелось бы установить новый рекорд (смеется). Сейчас я немного устала, но морально готова к следующему матчу.

Это замечательный турнир на самом деле, здесь я чувствую только положительные эмоции. У меня хорошие отношения с директором турнира Сандрой, она всегда ко мне тепло относится, и здесь, и раньше в Линце. Здесь замечательные люди, замечательная атмосфера. Мне здесь очень нравится.

Как я провожу время вне матчей? Здесь со мной моя бабушка, мой спарринг-партнер, который на этой неделе и тренирует, потому что мой тренер вернулся в Кань-сюр-Мер, и также здесь мой бойфренд, он боец ММА. В августе у него будет титульный бой в США, так что сегодня, наверное, я буду у него на тренировке, я всегда его поддерживаю, ему нужно готовиться к бою (смеется).