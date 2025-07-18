Снигур вышла в полуфинал турнира в Испании
Китайская теннисистка отказалась от продолжения борьбы
около 1 часа назад
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 201) пробилась в полуфинал хардового турнира ITF W75 в Витории (Испания).
В четвертьфинале Снигур уверенно победила китайскую теннисистку Го Ханьюй (WTA 271) – 6:0, 3:1.
Украинка выиграла первый сет, а во второй партии соперница снялась с матча, отказавшись продолжать борьбу.
За выход в финал Дарья сыграет против Линды Климовичовой из Польши.
Соболева пробилась в полуфинал турнира в Чехии.
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