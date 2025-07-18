Соболева пробилась в полуфинал турнира в Чехии
Украинка в двух сетах обыграла местную теннисистку Седлачкову
22 минуты назад
Фото: btu.org.ua
Анастасия Соболева (WTA, 233) в четвертьфинале турнира ITF75 в чешском Оломоуце победила Петру Седлачкову 7:5, 7:5.
За 1 час 53 минуты на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из десяти и 1 раз ошиблась при подаче. Чехия сделала 4 брейки и 7 «двойных». Это была первая официальная встреча теннисисток.
В полуфинале Соболева сыграет с седьмой сеяной румынкой Габриэлой Ли (WTA, 323).
Напомним, что Даяна Ястремская играет в четвертьфинале турнира WTA в Гамбурге.
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