Олег Шумейко

Анастасия Соболева (WTA, 233) во втором круге турнира серии ITF75 в чешском Оломоуце обыграла Люцию Гавличкову (WTA, 948) 6:0, 6:3.

За 1 час 24 минуты на корте украинка 1 раз подала навылет, реализовала 6 брейк-поинтов из девяти и 5 раз ошиблась при подаче. Чешка сделала 1 брейк и 11 «двойных». Это была вторая встреча теннисисток – Анастасия пока не отдала сопернице ни одного сета.

В четвертьфинале соревнований Соболева сыграет с еще одной представительницей Чехии Петрой Седлачковой.

Напомним, что Диана Ястремская играет в четвертьфинале турнира WTA в Гамбурге.