Михаил Цирюк

В среду, 2 июля, первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет свой матч второго круга на Уимблдоне-2025 против белоруски Александры Соснович. После легкой и непринужденной победы на старте турнира здесь, на бумаге, также не должно быть никаких проблем. Однако расслабляться нельзя, ведь теннис порой бывает очень непредсказуемым. Не верите? спросите у Коко Гофф, которую в первом круге шокировала наша Даяна Ястремская. Впрочем, о Даяне еще поговорим, а пока предлагаем вашему вниманию анонс матча Элины Свитолиной.

Первый круг был разминкой

То, с какой легкостью Элине далась победа над Анной Бондар в первом круге (6:3; 6:1), просто не может не радовать. Для прохода дальше украинка потратила на корте час и три минуты, и таким образом, что Свитолина стала участницей второго круга раньше всех на турнире: начинала матч в первом запуске первого игрового дня, а закончила очень быстро.

При этом нельзя сказать, что соперница была совсем уж слабой. Буквально месяц назад на Ролан Гаррос Бондар, хотя и проиграла в двух сетах (6:7; 5:7), однако сумела дать Свитолиной очень достойный бой. Да и в этом матче местами показывала очень приличный теннис, но слишком много ошибок в простых ситуациях погубили венгерку.

Таким образом, такая уверенная победа Элины говорит о ее отличной форме и готовности к этому турниру. Теперь нужно, чтобы эта легкость и уверенность оставались с представительницей Украины и в следующих кругах. Как минимум, во втором, где соперница будет ничем не лучше предыдущей.

Кто такая Александра Соснович?

Опытная безфлаговая белоруска даст Элине Свитолиной впервые за последние девять матчей сыграть с соперницей старше себя. Александре Соснович 31 год, на данный момент она занимает 107-е место в мировом рейтинге и является третьей ракеткой своей страны, но до первых двух по уровню ей далеко.

Титулов WTA за 15 лет карьеры белоруска не выигрывала, а самый большой успех в ее взрослой карьере - финал Кубка Билли Джин Кинг, а точнее тогда еще Федерации, вместе со сборной. Соснович имеет приличный опыт на турнирах серии Грендслэм: успела поиграть на каждом, а высшими достижениями являются четвертый круг Уимблдона-2018 и Ролан Гаррос-2022.

На траве в этом сезоне Соснович провела уже 9 матчей. Сначала не прошла квалификацию на турнир в В Нидерландах, в Ноттингеме отбор все же прошла, но выбыла уже в первом круге, а дальше была квалификация Уимблдона, в которой белоруска одолела Карлоту Мартинес Кирес (6:0; 6:0), Оксану Селехметьеву (6:2; 6:3) и Дарью Семенистую (7:5; 6:3), не отдав соперницам ни одного сета. В первом круге основной сетки соперница Соснович была более серьезной - 92 ракетка мира Варвара Грачёва, и с ней все сложилось уже не так просто. Первый сет будущая оппонентка Свитолиной выиграла со счетом 6:4, а вот в следующих двух дело дошло до тай-брейка: один выиграла Грачёва (7:5), переведя игру в третью партию, однако в решающий момент сильнее оказалась белорусская теннисистка, и выиграв 10:8 прошла в следующий этап. История встреч Элина Свитолина встречалась с Александрой Соснович трижды, и две из этих встреч завершились не в пользу украинки. В 2018 году Свитолина просто разгромила соперницу в финале хардового турнира в Брисбене (6:2; 6:1), а уже через год уступила в 1/8 того же турнира (4:6; 6:0; 3:6). Последний поединок теннисисток состоялся на старте тысячника в Мадриде в 2023 году, и тогда Элина проиграла в двух сетах (4:6; 5:7). Сегодня соперницы впервые встретятся на траве, и мы с нетерпением ждем от первой ракетки Украины реванша. Желательно, такого же уверенного, как победа в первом круге, однако любая победа, в общем, устроит. В материале использованы фото Getty Images