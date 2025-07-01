Михаил Цирюк

Уимблдон-2025 стартовал и набирает обороты. Марта Костюк, к сожалению, уже успела вылететь, а вот Даяна Ястремская оформила выход во второй круг и продолжит борьбу с одним из самых громких апсетов турнира за последние годы.

В целом высокие результаты на травяном мейджоре украинцы демонстрировали не так часто, однако такие случаи все же были, поэтому предлагаем их вспомнить.

Финал Елены Татарковой в парном разряде Уимблдона-1999

1999 год стал знаковым для украинского тенниса. Тогда один из лучших теннисистов Украины Андрей Медведев дошел до финала Roland Garros. Но это был не единственный решающий матч турнира Большого шлема с участием украинцев. Одно из главных достижений в карьере покорилось Елене Татарковой, которая вместе с Мариан де Свардт из ЮАР пробилась в финал парного разряда Уимблдона.

На пути к решающему поединку девушки одержали пять побед, в том числе в полуфинале сенсационно обыграли первых сеяных — белоруску Наталью Звереву и чешку Яну Новотну. В финале же, к сожалению, в напряженной борьбе уступили американской паре Линдси Дэвенпорт и Корине Морариу — 4:6, 4:6.

Финал Татьяны Перебийнис в смешанном парном разряде Уимблдона-2005

Ещё одной финалисткой Уимблдона стала харьковчанка Татьяна Перебийнис, достигшая этого в миксте. Вместе с австралийцем Полом Хенли она преодолела пять раундов, однако в финале дуэт не смог навязать борьбу французско-индийскому тандему Мари Пирс и Махешу Бхупати — поражение 4:6, 2:6.

Победа Сергея Стаховского над Роджером Федерером на Уимблдоне-2013

Хотя эта победа и произошла во втором круге, она вошла в историю как одна из самых сенсационных. Перед стартом турнира Стаховский занимал 116-ю позицию в мировом рейтинге, и почти никто не верил в его шансы против действующего чемпиона и легенды Уимблдона Роджера Федерера.

Тем не менее, украинец шокировал теннисный мир, победив швейцарца в четырёх сетах — 6:7, 7:6, 7:5, 7:6. Это был один из самых неожиданных апсетов в карьере Федерера. Правда, сам Стаховский выбыл уже в следующем раунде, уступив австрийцу Юргену Мельцеру.

Два полуфинала Элины Свитолиной

В одиночном разряде наибольших успехов среди украинок на травяном мейджоре достигала Элина Свитолина. В 2019 году она дошла до полуфиналов сразу двух турниров Большого шлема — Уимблдона и US Open. На Уимблдоне она стартовала спобеды над австралийкой Дарьей Гавриловой (7:5, 6:0), затем прошла россиянку Маргариту Гаспарян (5:7, 6:5 — отказ соперницы), одолела гречанку Марию Саккари (6:3, 6:7, 6:2), хорватку Петру Мартич (6:4, 6:2) и чешку Каролину Мухову (7:5, 6:4). В полуфинале же Элина не смогла ничего противопоставить румынке Симоне Халеп — 1:6, 3:6.

А второй полуфинал Уимблдона произошел с Элиной два года назад - в 2023. На пути к нему украинка одолела Викторию Азаренко и первую, на тот момент, ракетку мира Игу Швёнтек, показав просто невероятный турнир и сезон.

Исторический успех Людмилы Киченок

Что бы ни говорили, а победа на турнире Большого шлема — это всегда огромное достижение, независимо от того, в каком разряде она достигнута. Впервые в истории украинского тенниса представительница нашей страны стала чемпионкой взрослого Уимблдона в 2023 году. Людмила Киченок в паре с хорватом Мате Павичем навсегда вписала свое имя в историю легендарного турнира, одолев всех соперников в миксте. Это был лишь второй случай после триумфа сестёр Бондаренко в парном разряде на Australian Open-2008, когда украинская теннисистка одержала победу на мейджоре. И, безусловно, такие моменты навсегда остаются в памяти.

Серьезные достижения юниорок

Украинки демонстрировали достойные результаты и на юниорском Уимблдоне. Среди таких — победа Татьяны Перебийнис в парном разряде 2000 года (а годом ранее — финал), титул Екатерины Бондаренко в 2004-м, финалы Элины Свитолиной (2010 — в паре, 2012 — в одиночном разряде) и Ангелины Калининой (2013), финал Даяны Ястремской (2016) и, в конце концов, победа Дарьи Снигур в 2019 году. Тем не менее, юниорский теннис стоит рассматривать отдельно, поэтому детально на этих результатах останавливаться не будем, а будем ждать новых больших побед уже на взрослом уровне.

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